Кредитный контроль

Персональная кредитная история пока используется преимущественно при оформлении кредита. Однако все чаще ее запрашивают при приеме на работу. В перспективе к ней могут обращаться различные сервисы и нефинансовые компании. Какие есть нюансы и подводные камни, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев / Коммерсантъ

Проверка на ответственность

Кредитная история (КИ) перестает быть достоянием банков. Интерес к финансовой дисциплине все чаще проявляют и компании из других отраслей. В целом это международный тренд, уточнили в банке «Русский стандарт»: «В зарубежных странах граждане могут использовать свой кредитный рейтинг для того, чтобы получить, например, различные скидки, дисконты, а также при трудоустройстве. То есть это дополнительная характеристика субъекта, гражданина во многих других странах, где кредитные бюро существуют достаточно давно». В нашей стране, поясняют в Объединенном кредитном бюро (ОКБ), кредитная история пока требуется прежде всего кредитным организациям. «Но также может быть интересна потенциальным работодателям, особенно если гражданин претендует на материально ответственную должность, а также страховым компаниям, каршерингам и другим организациям, которым требуется оценить возможные финансовые риски»,— уточняют в ОКБ.

Интерес со стороны рынка от различных компаний есть, но заключить соглашение с бюро кредитных историй (БКИ) отваживаются немногие. «Запросы связаны с определенными сложностями — все пользователи кредитных историй должны заключить специальное информационное соглашение с БКИ и заплатить за кредитную историю установленный тариф (значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета, установленное ЦБ на 2026 год,— 2,18 руб.). То есть слишком много сложностей с получением всего одной кредитной истории. Гораздо проще (например, для владельца квартиры, который ее сдает) попросить самого субъекта запросить и предоставить кредитную историю в бумажном виде»,— пояснили в одном из кредитных бюро.

При этом спрос на кредитные истории растет. Количество посещений платформы по проверке и управлению кредитной историей в 2025 году по сравнению с 2024-м выросло на 16%, до 34,5 млн в год, уточнили в ОКБ. Кроме того, востребованность сервисов, отправляющих пользователям уведомления об изменениях в их кредитной истории, за год выросла на 17%.

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Финансовый портрет

Кредитная история состоит из нескольких частей. Титульная часть содержит персональные данные. Основная часть включает информацию о всех кредитах, а также сведения о том, является ли гражданин поручителем или созаемщиком, сведения о судебных решениях по взысканию кредитной задолженности, алиментов или задолженности по ЖКХ. Если гражданин стал банкротом, эта информация также хранится в основной части кредитной истории. Кроме того, эта часть содержит индивидуальный кредитный рейтинг. Получить основную часть кредиторы и различные организации могут исключительно с письменного согласия гражданина. Третья часть содержит информацию о кредитных заявках. Из нее понятно, куда гражданин обращался за кредитом или займом, какое решение принял кредитор (одобрение или отказ) и по какой причине. Эту часть кредиторы и другие организации по закону могут получить без согласия гражданина. Наконец, закрытая часть содержит наименования организаций, которые выдавали кредиты и которые когда-либо запрашивали кредитную историю. Эта часть доступна только самому гражданину.

Кредитная история регулярно обновляется, кредитный рейтинг пересчитывается.

«Положительно на кредитный рейтинг влияют погашение кредитов без просрочек, рациональное использование кредитов, разнообразный кредитный опыт, отрицательно — наличие просрочек, большая кредитная нагрузка, использование высокорисковых кредитных продуктов»,— поясняет директор по риск-менеджмент-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков также добавляет, что на персональный кредитный рейтинг влияют разнообразие и сумма кредитных обязательств, отсутствие большого количества кредитных заявок за ограниченный период времени, давность кредитной истории. В банке «Русский стандарт» также уточнили, что вклад в скоринговый балл кредитного бюро вносит информация о том, как часто человек меняет место работы и как долго работает в одной организации. При этом персональный кредитный рейтинг рассчитывается только при наличии кредитов.

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Банковская оценка

Для банков наличие кредитной истории и ее содержание являются одним из факторов принятия решения о выдаче кредита. От качества кредитной истории, уточняет директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов, зависит не только ставка, но и максимальная сумма кредита. «Роль кредитной истории возрастает, когда заявка на кредит подана в банк, которым клиент не пользуется»,— дополняет руководитель управления экосистемного кредитования Т-Банка Константин Чупраков.

В Сбербанке отмечают, что при оценке заемщика кредитная история — один из ключевых, но не единственный фактор: «Она формирует базовое представление о платежной дисциплине заемщика: наличие текущих обязательств, просрочек, объем одобренных и отклоненных заявок. Наряду с ней банки учитывают доход и показатель долговой нагрузки, который Банк России обязал рассчитывать с 2019 года, данные о занятости, поведенческие данные и антифрод-сигналы».

Банки также учитывают такие данные, как наличие у клиента депозита, имущества, недвижимости, сведения об обороте трансакций по картам, активности в дистанционных каналах обслуживания и так далее, уточняют в банке «Русский стандарт». Также у банка может быть информация о количестве иждивенцев у клиента, что тоже окажет влияние на платежеспособность. «Поэтому скоринговый балл у каждого банка может отличаться от скорингового балла любого бюро»,— подытожили там.

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Кредитная спираль

Срок хранения кредитной истории в БКИ определен законом «О кредитных историях» и составляет семь лет с момента последнего обновления записи. То есть для того, чтобы кредитная история полностью обнулилась, необходимо, чтобы в течение семи лет не появилось ни одной новой записи в базах БКИ. «Выполнение всех этих пунктов не гарантирует, что ваша КИ через семь лет обнулится, оно лишь повышает ваши шансы. Любая заявка приведет к запросу вашей кредитной истории и ее обновлению. При устройстве на новую работу это может делать потенциальный работодатель. На практике обнуление КИ — почти недостижимая цель»,— поясняет Николай Филиппов. Кроме того, добавляет Алексей Волков, если у заемщика остаются непогашенные долги по кредитам и займам, то независимо от срока давности они отражаются в кредитной истории, так как данные о наличии просрочек обновляются каждый месяц.

Банки видят всю историю о заемщике, которая хранится в БКИ.

При этом наибольший вес, поясняют в Сбербанке и ВТБ, в оценке заемщика имеют события за период от одного до трех последних лет.

«Более старые записи используются скорее для общего контекста, чем как решающий фактор»,— уточняют в банке. Подход к оценке кредитной истории зависит от запрашиваемого клиентом продукта и консервативности кредитной политики банка. «Для более коротких POS-кредитов или рассрочек на небольшие суммы анализ кредитной истории будет более поверхностным, а вот на крупные суммы и длительные сроки, например для ипотеки, заявка будет изучаться более подробно»,— объяснил вице-президент, руководитель блока розничных рисков МТС-банка Олег Чистов.

Испорченная репутация

Наличие просрочки в кредитной истории не является «красной карточкой» для банков. «Чем старше событие, тем меньше его вес в итоговой оценке — модели скоринга придают больший вес актуальному поведению заемщика. Большая давность просрочки без последующих негативных событий обычно не является блокирующим фактором в отличие от текущей или недавней просрочки»,— поясняют в Сбербанке.

Ситуация обстоит хуже, если дело дошло до банкротства.

«Это важный для банка критерий принятия решения, который, к сожалению, снижает шансы на получение кредита практически до нуля. Созаемщик является полноценным участником сделки, и его кредитная история учитывается при принятии решения об одобрении»,— говорит Константин Чупраков.

Нулевой кредит

Проблемы с оформлением кредита могут возникнуть не только у заемщика с испорченной кредитной историей, но и у человека без опыта оформления и обслуживания кредитов. «Высока вероятность, что кредитор с большей охотой одобрит кредит тому, кто ранее допускал несущественные просрочки, чем клиенту без кредитной истории, который является для него менее понятным»,— сообщили в ОКБ.

При отсутствии кредитной истории банк опирается на альтернативные данные: подтвержденный доход, стаж и стабильность занятости, наличие постоянной регистрации/недвижимости, поведенческие и антифрод-данные, а для отдельных продуктов — данные о регулярных платежах (например, коммунальных). «Как правило, таким клиентам банки предлагают более консервативные условия — с последующей возможностью нарастить лимит по мере формирования истории»,— поясняют в Сбербанке.

В подобной ситуации лучше начинать с небольших потребительских кредитов, чтобы наработать кредитную историю. «Крупный кредит тоже доступен, но условия по нему будут более жесткими: высокая процентная ставка, а также необходимость залога или поручителя»,— предупреждает Алексей Волков.

А вот в залоговом кредитовании, по словам Николая Филиппова, подход противоположный. Отсутствие кредитного опыта/кредитной истории означает, что у потенциального заемщика нет финансовых обязательств и ему можно выдать кредит с соблюдением текущих требований к уровню предельной долговой нагрузки. «Доля клиентов без кредитной истории, обращающихся за ипотекой, довольно велика. Это достаточно частая ситуация, поскольку речь, как правило, идет о людях, которые не любят жить в долг, но получение ипотеки — единственный и вынужденный вариант улучшения жилищных условий. К таким заемщикам, учитывая низкие кредитные риски в ипотеке и наличие обеспечения в виде недвижимости, кредиторы относятся более чем положительно»,— поясняет эксперт ОКБ.

Веерная рассылка

Есть еще один фактор влияния на кредитную историю, который часто не учитывается.

Если заемщик подает заявки сразу в несколько банков, это ведет к снижению кредитного рейтинга.

«Большое число заявок за короткий период — индикатор для особого внимания: это показатель либо срочной потребности в деньгах, либо кредитной нагрузки, которая еще не отражена в текущих обязательствах. Решения по этим заявкам (одобрение/отказ) банк также видит и учитывает в комплексной оценке, но не как единственный решающий фактор»,— рассказывают в Сбербанке. Константин Чупраков подтверждает: «Большое число заявок за короткий промежуток времени действительно может говорить об острой необходимости в деньгах, что коррелирует с риском невозврата». Однако использование информации о заявках в своих моделях — это персональное решение каждого банка. Так, в ВТБ считают, что большое количество обращений — это необязательно негатив. «В автокредитовании это обычная практика, когда менеджер в автосалоне подает несколько заявок одновременно в разные банки, и в данном случае банки не считают множественные заявки негативом»,— пояснили в кредитной организации.

Двойной кредит

При этом у банков есть основания быть осторожными при кредитной активности граждан. Так, в некоторых случаях заемщики спешат за один-два дня оформить несколько кредитов, пока информация об оформленных кредитах не поступила в БКИ и кредиторы не видят новых кредитов и истинный размер долговой нагрузки заемщика. «Это действительно является риском»,— говорит Олег Чистов. Более того, таким образом некоторые заемщики оформляют потребительский кредит на первоначальный взнос по ипотеке, что запрещено условиями продукта.

«Действительно, между оформлением кредита и его отражением в бюро кредитных историй существует технический разрыв — регулятор последовательно сокращает этот срок нормативными изменениями, обязывающими банки передавать данные в БКИ быстрее»,— делятся в Сбербанке. Для снижения риска многократного оформления банки используют дополнительные инструменты — запросы сразу в несколько БКИ, сверку данных между бюро, анализ количества и частоты недавних заявок клиента и так далее.

Кроме того, рассказывают в ВТБ, с 31 декабря 2026 года федеральный закон №9-ФЗ от 13 февраля 2025 года обязывает банки мгновенно обмениваться данными о кредитных заявках через квалифицированные БКИ, что исключит возможность незаметно оформить несколько кредитов одновременно. Поэтому лазейка уже в следующем году будет прикрыта.

Истории с ошибками

При этом клиенты довольно часто сталкиваются с ошибками в кредитной истории, отмечают в Т-Банке. «Около 40% заемщиков сталкиваются с небольшими ошибками и неточностями, около 4% клиентов хотя бы раз сталкивались с критичными ошибками, приводящими к кардинальному изменению профиля заемщика»,— делится Константин Чупраков.

В Сбербанке также признают: ошибки в кредитной истории не редкость. «Встречаются задвоенные записи, некорректно отраженное закрытие кредита, а также случаи мошеннических кредитов, оформленных третьими лицами по украденным документам»,— поясняют в банке. Чтобы разобраться в истории, банки обычно направляют запросы в несколько крупнейших бюро кредитных историй. «Изредка бывает, что информация в одном или нескольких БКИ некорректна, но при сравнении данных по кредиту из разных источников обычно удается составить более точную картину. Кредиты с продолжительной просрочкой могут быть ошибочными записями в БКИ, но могут отражать и реальную ситуацию — в таких случаях необходима тщательная оценка всех параметров кредита»,— делится Евгений Иванов.

В ОКБ поясняют, что ошибки возникают из-за сбоев, действий мошенников или некорректных данных от кредитора.

Их можно оспорить, и кредитная история будет исправлена. «Изменить или удалить можно только записи, которые не соответствуют действительности. Реальные просрочки и кредиты убрать не получится — но они удалятся сами, если по ним не будет обновлений больше семи лет. Очистить кредитную историю за деньги невозможно. Такие обещания дают только мошенники»,— предупреждает Николай Филиппов.

Именно чтобы избежать ошибок, добавляет Алексей Волков, закон предоставляет заемщику право дважды в год бесплатно запрашивать кредитную историю, чтобы можно было вовремя выявить ошибки и оспорить их. «Однако в среднем для всех субъектов—физических лиц средняя частота запросов — реже одного раза в год. Хотя частота растет — все больше заемщиков осознают пользу от регулярных проверок и знания своей кредитной истории и персонального кредитного рейтинга»,— заключает эксперт НБКИ.

Вероника Хохлова