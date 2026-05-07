ЦБ объяснил рост спроса на наличные деньги среди россиян

В марте—апреле у россиян вырос спрос на наличные деньги, а также высокой оставалась сберегательная активность населения. Об этом сообщил Банк России в резюме обсуждения ключевой ставки.

По данным регулятора, на рост спроса на наличные деньги повлияла адаптация граждан к налоговым изменениям, а также перебои с интернетом в стране. Как заявили в ЦБ, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящей от цифровой инфраструктуры.

«Перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков»,— написано в резюме. В ЦБ отметили, что увеличение оборота наличных средств ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

По данным регулятора за март, объем наличных денег в обращении в этом месяце увеличился на 0,3 трлн руб. (февраль: 0,2 трлн руб.). В Банке России отметили, что такой показатель заметно превышает значения прошлых лет.