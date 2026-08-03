CNN: через Ормузский пролив ежедневно проходят до 5 млн баррелей нефти
Поставки сырой нефти через Ормузский пролив продолжаются вопреки отсутствию соглашения между США и Ираном по его статусу. Ежедневно через морской коридор проходит около 3-5 млн баррелей, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков Marisks.
«Трафик через Ормузский пролив остается активным, несмотря на все существующие проблемы»,— заявили в компании. По их словам, ежедневные объемы поставляемой нефти говорят о том, что водный путь еще «не перешел в режим полного запрета».
Судоходство через Ормузский пролив нарушено с конца февраля — с начала операции США и Израиля против Ирана, который контролирует самый узкий отрезок морского пути. До начала боевых действий через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти, после объемы упали в несколько раз. Это привело к тому, что нефтяные цены поднимались выше $100 за баррель.
Судоходство в проливе ненадолго восстанавливалось во время краткосрочного перемирия США и Ирана. Сейчас проход через водный коридор снова фактически закрыт. Иран и Оман работают над соглашением, которое позволит регулировать судоходство. Bloomberg пишет, что это может создать условия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном.
Ормузский пролив является стратегически важным морским путём, соединяющим Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Через него проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Северное побережье пролива контролируется Ираном, южное — ОАЭ и Оманом.
Иран неоднократно угрожал перекрыть Ормузский пролив в ответ на внешнее давление или военные действия. Такие угрозы ранее звучали в 2011 и 2018 годах, однако полная блокировка пролива не происходила из-за рисков для самого Ирана, поскольку это также ограничило бы его собственный экспорт энергоносителей. Фактическая приостановка движения судов, как отмечает ряд источников, приводит к росту стоимости фрахта и страхования, а полная блокировка может вызвать мировой энергетический кризис и рост цен на нефть выше 100 долларов за баррель.
Ранее, в феврале 2026 года, после начала военной операции США и Израиля против Ирана, пролив был фактически заблокирован. Это привело к значительному сокращению мировых поставок нефти и росту её стоимости. Мировые медиа комментировали призывы США к странам, получающим нефть через пролив, самим обеспечивать его безопасность. Отмечалось, что быстрого военного решения проблемы нет и даже отправка ВМС сопровождается высокими рисками.
Отсутствие доступа к Ормузскому проливу оказывает значительное влияние на Ирак, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, которым приходится перестраивать цепочки поставок. Только у Саудовской Аравии и ОАЭ есть действующие нефтепроводы в обход Ормузского пролива, но они не могут полностью удовлетворить спрос. В целом, по оценкам аналитиков, через пролив проходит 20–25% мирового трафика нефти и нефтепродуктов и до 30% мировых поставок СПГ.