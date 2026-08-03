CNN: через Ормузский пролив ежедневно проходят до 5 млн баррелей нефти

Поставки сырой нефти через Ормузский пролив продолжаются вопреки отсутствию соглашения между США и Ираном по его статусу. Ежедневно через морской коридор проходит около 3-5 млн баррелей, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков Marisks.

«Трафик через Ормузский пролив остается активным, несмотря на все существующие проблемы»,— заявили в компании. По их словам, ежедневные объемы поставляемой нефти говорят о том, что водный путь еще «не перешел в режим полного запрета».

Судоходство через Ормузский пролив нарушено с конца февраля — с начала операции США и Израиля против Ирана, который контролирует самый узкий отрезок морского пути. До начала боевых действий через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти, после объемы упали в несколько раз. Это привело к тому, что нефтяные цены поднимались выше $100 за баррель.

Судоходство в проливе ненадолго восстанавливалось во время краткосрочного перемирия США и Ирана. Сейчас проход через водный коридор снова фактически закрыт. Иран и Оман работают над соглашением, которое позволит регулировать судоходство. Bloomberg пишет, что это может создать условия для возобновления мирных переговоров между США и Ираном.