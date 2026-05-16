Экспорт нефти Ираном через Ормузский пролив упал в девять раз

По итогам апреля Ирак экспортировал 10 млн баррелей нефти через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Али Басим Мохаммед Худайр. До начала войны экспорт составлял около 93 млн баррелей в месяц.

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

«Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей»,— сказал господин Мохаммед на пресс-конференции (цитата по Reuters).

Ирак планирует сотрудничать с ОПЕК для увеличения добычи и экспорта нефти, добавил министр. По его словам, Багдад хочет достичь производственной мощности в 5 млн баррелей в сутки.

Ормузский пролив, через который проходит более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, заблокирован после начатой 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Блокада продолжает оказывать негативное влияние на мировые энергетические рынки. Цена на нефть остается около $100 за баррель, и многие страны испытывают растущий дефицит топлива.

