Партия осталась за пианистом

Уволенный за плохую игру пианист получит 1,2 млн руб. Такое решение принял московский суд. Как пишут «РИА Новости», оркестр нанял музыканта на должность артиста первой категории. Ему назначили зарплату в 184 тыс. руб. в месяц. Но испытательный срок он не прошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Работодатель посчитал, что музыкант плохо играет: сбивает темп, путается в ритме и неважно читает ноты. В служебной записке также упоминались опоздания на репетиции и неточное выполнение указаний художественного руководителя. Пианист не согласился с решением руководства и обратился в суд. Он заявил, что увольнение оформили с нарушениями.

Уведомление ему вручили лишь на следующий день после расторжения договора. К тому же его не ознакомили с должностной инструкцией. В итоге суд встал на сторону музыканта. Работодатель грубо нарушил договор, соглашается директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин:

«Трудовой кодекс действует одинаково для всех, в том числе для представителей творческих профессий. Принципиальной разницы в процедуре нет. Да, есть специфика оценки работы: одно дело — оценить качество игры пианиста, другое — работу бухгалтера. Но в данном случае ключевым стало именно нарушение процедуры со стороны работодателя. Одно из главных требований — соблюдение сроков. Работодатель обязан не позднее чем за 3 дня до увольнения письменно уведомить сотрудника о том, что, по его мнению, тот не прошел испытательный срок и трудовой договор будет расторгнут.

В этом кейсе уведомление, как следует из материалов дела, работник получил уже после увольнения. Это является грубым нарушением процедуры расторжения трудового договора. Мог ли оркестр доказать профессиональную непригодность музыканта? Работодатели часто устанавливают испытательный срок, но при этом не прописывают ни в трудовом договоре, ни в должностной инструкции, ни в других документах, по каким критериям сотрудник считается прошедшим или не прошедшим испытание. А суду необходимо опираться именно на такие критерии.

Работодатель должен заранее определить, что именно должен сделать работник, чтобы успешно пройти испытательный срок. В данном случае этого сделано не было. Кроме того, доказать в суде, что пианист играет недостаточно хорошо или не выдерживает темп, крайне сложно, поскольку это во многом субъективная оценка. Другое дело, если бы существовало заключение специальной комиссии, которая профессионально оценила бы уровень исполнения.

Если же речь идет лишь о частном мнении работодателя, то этого недостаточно для признания работника не прошедшим испытательный срок».

Суд также установил, что за время испытательного срока пианиста ни разу не привлекали к дисциплинарной ответственности. Руководство не указывало ему на конкретные ошибки и не давало рекомендаций по их устранению. По закону именно работодатель должен доказывать, что сотрудник не справился с испытанием. При этом для музыкальной сферы, такие разбирательства — большая редкость, говорит композитор, дирижер и музыкальный продюсер Евгений Загот:

«Когда речь идет об увольнении именно за профессиональную непригодность, особенно в сфере искусства и исполнительской деятельности, это крайне сложная и во многом субъективная история. Лично я с такими случаями практически не сталкивался. Обычно, если к сотруднику возникают претензии, они связаны с дисциплинарными нарушениями: систематическими опозданиями, проблемами с алкоголем, невыполнением своих обязанностей во время выступления, отсутствием концентрации на работе. Здесь причина очевидна.

А если пытаться доказать именно профнепригодность, сразу возникает вопрос: как человека принимали на работу? Он ведь проходил прослушивание или кастинг. Если тогда его признали соответствующим требованиям, то почему спустя время он вдруг стал профессионально непригоден? В таком случае вопросы возникают уже к тем, кто принимал решение о его приеме.

Что делать оркестру, если ему все-таки нужно доказать профессиональную непригодность музыканта? Это крайне запутанная и, на мой взгляд, тупиковая история. Слабо представляю, что должно произойти, чтобы человека можно было уволить именно по этому основанию и затем успешно доказать свою правоту в суде. Если уж идти таким путем, то, вероятно, придется привлекать независимых экспертов, проводить профессиональную оценку исполнительского уровня и уже на основании такого заключения пытаться обосновывать позицию работодателя.

Хотя я неоднократно сталкивался с увольнениями по самым разным причинам, случаев, когда человека действительно увольняли именно за профессиональную непригодность, в моей практике не было».

Помимо 1,2 млн руб. за вынужденный прогул, оркестр также выплатит музыканту 30 тыс. руб. за моральный ущерб. Сейчас пианиста восстановили в должности.