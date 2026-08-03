Число жертв атаки БПЛА в Геленджике выросло до шести

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о еще двух погибших при ударе беспилотника ВСУ по Геленджику. Всего погибли шесть человек, трое из них — дети.

По информации главы региона, травмы получили около 40 человек. 17 пострадавших госпитализировали в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнял, что четверо мирных жителей, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.

Обломки БПЛА упали сегодня в районе села Архипо-Осиповка, входящего в состав Геленджика. Губернатор назвал произошедшее терактом.

Никита Черненко