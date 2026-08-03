Число жертв атаки БПЛА в Геленджике выросло до шести
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о еще двух погибших при ударе беспилотника ВСУ по Геленджику. Всего погибли шесть человек, трое из них — дети.
По информации главы региона, травмы получили около 40 человек. 17 пострадавших госпитализировали в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов уточнял, что четверо мирных жителей, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии.
Обломки БПЛА упали сегодня в районе села Архипо-Осиповка, входящего в состав Геленджика. Губернатор назвал произошедшее терактом.
Это не первый случай атаки беспилотников на Краснодарский край. Ранее в Приморско-Ахтарске, расположенном также в Краснодарском крае, в результате налета беспилотников скончалась шестилетняя девочка. Кроме того, в этом регионе зафиксированы атаки на другие объекты, включая паром в порту «Кавказ», где также были погибшие и пострадавшие. Также атакам подвергались Краснодар, Новороссийск и Северский район, где были повреждены дома и инфраструктура.
В целом, Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Согласно различным данным, над его территорией сбивали до 14, 32, 40 или даже 66 беспилотников за одну ночь. В результате атак повреждались жилые дома, офисные здания, трансформаторные подстанции и другая инфраструктура. Эти инциденты приводили к пострадавшим и погибшим среди мирного населения. Атака на Новороссийск в сентябре 2025 года была квалифицирована по статье УК РФ как теракт.