На складе Wildberries под Владимиром сохранилась часть товаров после атаки БПЛА
Часть товаров на складе Wildberries в Собинском округе Владимирской области удалось сохранить несмотря на пожар, возникший после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.
«В обязательном порядке будет проведена оценка объемов»,— указано в сообщении RWB в Telegram-канале. Сортировка начнется после получения разрешения оперативных служб, уточнили в компании.
Атака произошла утром 3 августа. Пожар локализован на площади 100 тыс. кв. м. По данным губернатора Александра Авдеева, пострадали четыре человека. СКР возбудил дело о теракте.
Инцидент с БПЛА на складе Wildberries во Владимирской области 3 августа 2026 года является частью серии атак, которым подверглись логистические объекты компании за последние недели. За период до 22 июля 2026 года атакам БПЛА подверглись пять складских объектов Wildberries общей площадью 802 тыс. кв. м, что составило 14,3% всей логистической инфраструктуры. Из них временно была приостановлена работа 8% площадей.
Среди пострадавших объектов ранее были комплексы в подмосковных Коледино и Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате этих атак отмечались жертвы и пострадавшие среди сотрудников, а также значительный материальный ущерб. Например, атака 18 июля на склады в Котовске и Электростали привела к гибели семи сотрудников в Котовске и одного в Электростали, а также множеству раненых. Wildberries заявляла о мерах поддержки продавцов и сотрудников, пострадавших от атак, включая выплаты семьям погибших и временно снятые с продажи товары с пострадавших складов. Компания также пересматривает правила на логистических объектах при чрезвычайных ситуациях.