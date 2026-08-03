На складе Wildberries под Владимиром сохранилась часть товаров после атаки БПЛА

Часть товаров на складе Wildberries в Собинском округе Владимирской области удалось сохранить несмотря на пожар, возникший после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB.

«В обязательном порядке будет проведена оценка объемов»,— указано в сообщении RWB в Telegram-канале. Сортировка начнется после получения разрешения оперативных служб, уточнили в компании.

Атака произошла утром 3 августа. Пожар локализован на площади 100 тыс. кв. м. По данным губернатора Александра Авдеева, пострадали четыре человека. СКР возбудил дело о теракте.