NYP: Инфантино надеется сохранить пост президента FIFA при содействии Белого дома
Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино хочет сохранить свой пост при поддержке администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.
По данным издания, сегодня господин Инфантино должен провести частные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Глава FIFA намерен обсудить, как «футбол мог бы стать частью мягкой силы Америки». Один из источников сообщил, что президент головной футбольной структуры «ищет влиятельных союзников, которые могли бы публично его поддержать».
Помощник госсекретаря по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон написал в социальной сети X, что у Рубио «нет планов встречаться или разговаривать с Инфантино». «Журналисты New York Post должны проверять свои источники. Или они могли бы просто узнать у нас»,— заявил он.
На прошлой неделе Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций (UEFA, CONCACAF и AFC) президент FIFA отказался от планов по созданию FFE. Ряд источников сообщал, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки господина Инфантино.
Также NYP пишет, что глава FIFA «неоднократно, но безуспешно» пытался связаться по телефону с Дональдом Трампом. Ранее господин Инфантино называл президента США своим «очень близким другом».
Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино напросился на удаление».
Джанни Инфантино занимает пост президента FIFA с февраля 2016 года, придя на смену Зеппу Блаттеру после коррупционного скандала. Он переизбирался без конкуренции в 2019 и 2023 годах. В 2027 году выборы президента FIFA должны пройти на конгрессе федерации в Марокко, и Инфантино объявил о планах баллотироваться на переизбрание. В начале 2026 года Конфедерация африканского футбола (CAF) и Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) уже заявили о своей поддержке его кандидатуры.
В течение президентства Джанни Инфантино активно продвигал реформы, включая расширение числа участников чемпионата мира, запуск нового формата клубного чемпионата мира и увеличение финансирования национальных ассоциаций. Доходы FIFA в следующем четырехлетнем цикле (2022–2026 годы) могут превысить 11 млрд долларов, что на 3,5 млрд больше текущего рекорда, во многом благодаря росту доходов от расширенного чемпионата мира, который примут США, Канада и Мексика, и большой емкости североамериканского рынка.
Однако его предложения по созданию FIFA Forward Enterprise (FFE) — частной структуры для управления коммерческими правами на чемпионаты мира, основным инвестором которой называлась компания Thrive Eternal Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа — вызвали ожесточенное сопротивление в футбольном сообществе. UEFA, CONCACAF и AFC осудили эти планы, а премьер-министр Великобритании Энди Бернем призывал Инфантино уйти в отставку. В итоге Инфантино отказался от проекта FFE.
Ранее отношения Джанни Инфантино и Дональда Трампа характеризовались как «очень близкие» и «давняя дружба». Инфантино вручил Трампу «Премию мира FIFA», приезжал в Белый дом и регулярно участвовал в мероприятиях, организованных американским президентом. Отмечалось, что Трамп повлиял на решение FIFA об отмене дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогана. В июле 2026 года американский конгрессмен Джейми Раскин инициировал расследование связей Инфантино и Трампа, затребовав соответствующие документы.