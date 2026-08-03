NYP: Инфантино надеется сохранить пост президента FIFA при содействии Белого дома

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино хочет сохранить свой пост при поддержке администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, сегодня господин Инфантино должен провести частные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Глава FIFA намерен обсудить, как «футбол мог бы стать частью мягкой силы Америки». Один из источников сообщил, что президент головной футбольной структуры «ищет влиятельных союзников, которые могли бы публично его поддержать».

Помощник госсекретаря по глобальным связям с общественностью Дилан Джонсон написал в социальной сети X, что у Рубио «нет планов встречаться или разговаривать с Инфантино». «Журналисты New York Post должны проверять свои источники. Или они могли бы просто узнать у нас»,— заявил он.

На прошлой неделе Джанни Инфантино заявил о намерении создать новую структуру — FIFA Forward Enterprise (FFE) — для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Thrive Eternal. Ее возглавляет Джошуа Кушнер — брат зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны крупных региональных конфедераций (UEFA, CONCACAF и AFC) президент FIFA отказался от планов по созданию FFE. Ряд источников сообщал, что Совет FIFA может инициировать проведение чрезвычайного конгресса, чтобы добиться отставки господина Инфантино.

Также NYP пишет, что глава FIFA «неоднократно, но безуспешно» пытался связаться по телефону с Дональдом Трампом. Ранее господин Инфантино называл президента США своим «очень близким другом».

Подробнее — в материале «Ъ» «Джанни Инфантино напросился на удаление».

Арнольд Кабанов