Суд отказал следствию в аресте подростков, готовивших взрыв в школе Кузбасса

В Киселевске (Кемеровская область) избрали меру пресечения двум подросткам по делу о подготовке массового убийства в школе, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. Следствие просило отправить несовершеннолетних под домашний арест, но суд отпустил их под запрет определенных действий.

По материалам ведомства, согласно версии следствия, подростки обсуждали подготовку массового убийства в одной из школ Киселевского городского округа и распределили между собой роли. Молодые люди якобы планировали использовать самодельную бомбу, а также огнестрельное оружие. Другие подробности дела не приводятся.

Подросткам вменяют в вину «приготовление к убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору общеопасным способом».

Илья Николаев