В Грузии второй день подряд происходит блэкаут
В Грузии второй день подряд происходят масштабные отключения электричества, сообщает Bm.ge. По данным СМИ, электроснабжение в некоторых районах страны отключилось около 8:10 утра (7:10 мск).
Государственная электроэнергетическая система зафиксировала, что объемы потребления электроэнергии в стране упали с 1,4 тыс. МВт·ч до 360 МВт·ч, передает Bm.ge. По данным ТАСС, света нет в Тбилиси, Озургети, Поти, Рустави. На улицах столицы не работают фонари, светофоры, в некоторых районах из-за отключений прекращена подача воды. По всей стране остановлены поезда, в столице не работает метро, пишет «Sputnik Грузия». Официального заявления о причинах отключений не было.
Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии.
Масштабные отключения электроэнергии, подобные тем, что произошли в Грузии, не являются редкостью для страны. Так, в июне 2021 года из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП) и гидроэлектростанции без света оставались половина Тбилиси и ряд регионов. Энергоснабжение было восстановлено после устранения аварии.
В апреле 2025 года в Грузии также наблюдались массовые отключения света из-за крупной аварии на высоковольтной линии электропередачи Кавкасиони, что привело к остановке метро в Тбилиси и обесточиванию Абхазии. В предыдущих случаях, например, в декабре 2024 года, когда в Абхазии возникали проблемы с электричеством, Россия обеспечивала гуманитарные поставки электроэнергии.