В Грузии второй день подряд происходит блэкаут

В Грузии второй день подряд происходят масштабные отключения электричества, сообщает Bm.ge. По данным СМИ, электроснабжение в некоторых районах страны отключилось около 8:10 утра (7:10 мск).

Государственная электроэнергетическая система зафиксировала, что объемы потребления электроэнергии в стране упали с 1,4 тыс. МВт·ч до 360 МВт·ч, передает Bm.ge. По данным ТАСС, света нет в Тбилиси, Озургети, Поти, Рустави. На улицах столицы не работают фонари, светофоры, в некоторых районах из-за отключений прекращена подача воды. По всей стране остановлены поезда, в столице не работает метро, пишет «Sputnik Грузия». Официального заявления о причинах отключений не было.

Накануне, в ночь на 24 июля, из-за аварии на электросетях электричество отключали в Грузии и Абхазии. По данным абхазского Минэнерго, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии.