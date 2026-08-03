В Каменске-Уральском холодную воду подают по часам из-за нехватки реагентов

В Каменске-Уральском холодную воду подают по графику из-за нехватки реагентов для ее очистки. Питьевая вода с нормальным давлением поступает в дома жителей утром — с 06:00 до 08:30 и вечером — с 19:00 до 21:00. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как пояснил глава города Алексей Герасимов, после обильных паводков ухудшилось качество исходной воды, поступающей из Нижне-Сысертского водохранилища. Она не соответствует нормативам по цветности, также в ней превышено содержание железа. «Реагентов для ее очистки требуется в пять раз больше, чем в обычном режиме. Вынуждены работать в ограниченном режиме по подаче воды. Реагенты у АО "Водоканал КУ" есть, но только на тот объем, который мы подаем по часам»,— сообщил Алексей Герасимов.

В мэрии добавили, что АО «Водоканал КУ» в ближайшее время ожидает пробные партии реагентов из других регионов. «После того как их опробуют, будут проведены закупки и ситуация нормализуется»,— сообщили в администрации города.

Для высвобождения ресурсов власти решили временно отключить горячую воду в микрорайонах, где она готовится из холодной — в поселках Ленинский, имени Чкалова, Силикатный и жилом районе Южный.

В администрации также сообщили, что вода, поступающая в квартиры горожан, не соответствует нормативам по цветности и содержанию железа. Жителям рекомендуют фильтровать ее и обязательно кипятить перед употреблением.

Отмечается, что социально значимые объекты (детские сады и больницы) водой обеспечены. Для горожан организовали подвоз воды. Графики публикуются на сайте и в соцсетях администрации.

Полина Бабинцева