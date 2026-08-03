Три человека погибли и 13 пострадали при атаке БПЛА под Геленджиком

Три человека погибли при падении обломков БПЛА вблизи Геленджика, еще 13 пострадали. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В селе Архипо-Осиповка из-за падения обломков БПЛА, по предварительной информации, погибли три человека, — уточнил глава региона. — Пострадали еще 13 человек, в том числе дети».

По словам губернатора, «атака велась на гражданскую инфраструктуру». Господин Кондратьев добавил, что поручил главе Геленджика Алексею Богодистову помочь пострадавшим и семьям погибших.