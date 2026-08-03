Шесть человек пострадали при подрыве мин на въезде в Энергодар

ВСУ с помощью БПЛА заминировали дороги в промзоне и въезд в Энергодар в Запорожской области. За сегодняшний день из-за подрывов мин пострадали шесть человек, сообщил в «Максе» мэр города Максим Пухов.

По словам мэра, все пострадавшие — гражданские лица. Часть пострадавших госпитализировали, другие проходят лечение амбулаторно. Накануне в приемный покой также обратились несколько горожан, получивших ранения при подрывах на неустановленных взрывных устройствах, добавил господин Пухов.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. С конца апреля в городе при атаках ВСУ погибли 15 человек, еще 51 — получил ранения, сообщал накануне глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он назвал обстановку в Энергодаре «крайне напряженной».