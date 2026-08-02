Лихачев: при атаках ВСУ на Энергодар с конца апреля погибли 15 человек

В Энергодаре с 27 апреля при атаках ВСУ 15 человек погибли и 51 — получил ранения. Об этом рассказал глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В конце апреля, по словам господина Лихачева, началась эскалация боевых действий вокруг города. Глава «Росатома» заявил, что на прошедшей неделе обстрелы Энергодара и района Запорожской АЭС продолжались ежедневно. Большая часть атак связана с применением беспилотников, добавил он.

Алексей Лихачев выразил надежду, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и ЗАЭС, чтобы «увидеть реальное положение дел». Возможный визит обсуждался на переговорах России и МАГАТЭ в Калининграде в начале июля, отметил он. По словам главы «Росатома», агентство делает недостаточно, чтобы обеспечить безопасность атомной станции.