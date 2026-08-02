Лихачев: обстановка в Энергодаре остается крайне напряженной

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что ситуация в городе Энергодар, расположенном рядом с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), остается крайне напряженной. По его словам, ежедневно продолжаются обстрелы и атаки боевых беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины, направленные на город и район атомной станции.

Господин Лихачев подчеркнул, что «основными целями ударов продолжает оставаться гражданская инфраструктура и объекты ЖКХ».

Запорожская АЭС, являющаяся крупнейшей в Европе, с шестью энергоблоками ВВЭР-1000, остановила выработку электроэнергии с 11 сентября 2022 года. Все реакторы находятся в режиме холодного останова. Станция принадлежит РФ и управляется АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», учрежденным АО «Росэнергоатом» в составе ГК «Росатом».