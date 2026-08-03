Напавшего на двух мужчин в Солнечногорске задержали

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, как в случае с нападением в Солнечногорске, часто возбуждается при совершении подобных преступлений. Так, в Иркутске мужчину обвиняли по таким же статьям за нападение с ножами и перцовыми баллончиками на сотрудниц поликлиники. В Екатеринбурге суд рассматривал дело 43-летнего жителя, обвиняемого в убийстве прохожего и покушении на убийство двух лиц.

В целом, нападения с применением ножа являются достаточно распространенными. Например, в Татарстане житель Нижнекамска напал с ножом на двух полицейских, а в Красноармейском районе пассажир напал на таксиста. В Москве также фиксировались подобные инциденты: мужчина с ножом напал на двух человек на Ленинградском проспекте, один из которых погиб, а в районе Люблино водитель зарезал мужчину из-за конфликта на парковке. В Сочи сотрудники угрозыска задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пенсионерку.

За нападениями с ножом часто следует возбуждение уголовных дел по статьям, связанным с покушением на убийство или убийством. Например, в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц после нападения пенсионера с мачете на попутчиков в поезде. В Краснодарском крае жителя Кубани задержали за нападение с ножом на полицейского, обвинив в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В Удмуртии 27-летний житель Ижевска подозревается в повторном покушении на убийство водителя такси.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин неоднократно поручал докладывать о ходе расследования подобных дел, что подчеркивает серьезность и общественный резонанс таких преступлений. Это касается, например, расследования покушения на убийство в школе Кунашака, где местный житель попытался напасть на работника столовой, или расследования дела о перестрелке в Новороссийске, где также возбуждали дело о покушении на убийство.