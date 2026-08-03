Пострадавший при нападении мужчины в Солнечногорске отказался от госпитализации

Пострадавший при нападении неизвестного с ножом в Солнечногорске был ранен в руку. После оказания первичной медпомощи мужчина отказался от госпитализации, сообщили в администрации городского округа.

«Осмотрен в травмпункте... Выполнена первичная хирургическая обработка, от госпитализации отказался»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе администрации.

Сегодня утром в Солнечногорске мужчина напал с ножом на двух человек. Один из пострадавших погиб на месте. СМИ писали, что нападавший был одет в камуфляж, а его лицо скрывала маска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство (ст. 105 УК РФ).