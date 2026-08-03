Мужчина в камуфляже и маске напал с ножом на людей в подмосковном Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске мужчина напал с ножом на двух человек. Один из пострадавших погиб, сообщили «РИА Новости» в СКР.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел сегодня утром на Староандреевской улице. В результате нападения погиб 44-летний мужчина. У 48-летнего пострадавшего изрезаны плечо и предплечье, его госпитализировали.

По словам источника телеканала, нападавший был одет в камуфляж. Telegram-канал «112» сообщает, что лицо преступника закрывала маска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство (ст. 105 УК РФ). Розыск подозреваемого ведут сотрудники подмосковного главка МВД.