В Челябинской области утвердили приговор за незаконный оборот 43 кг золота

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор двум гражданам, признанным виновными в незаконном обороте драгоценных металлов общей массой 43 кг (ч. 4 ст. 191 УК РФ). Фигурантов приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. каждого, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как установил суд, в 2021–2024 годах на участках в границах Республики Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей житель Магнитогорска и житель Свердловской области с помощью металлоискателей добыли самородки, частицы и сыпучие материалы с чистым золотом и серебром. Они изготовили из найденного 138 слитков золота и серебра кустарной плавки массой 14 кг. Всего из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы массой около 43 кг, общая стоимость которых составила почти 325 млн руб. В доход государства также обращены использовавшееся для добычи оборудование, металлоискатели и автомобиль.

Фигуранты не признали вину, сообщив, что обнаружили клад с золотом в заброшенном колодце. Их задержали в октябре 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В октябре 2025-го Правобережный районный суд Магнитогорска назначил наказание подельникам. В феврале 2026-го Челябинский областной суд признал приговор законным.

Виталина Ярховска