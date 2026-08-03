Одного из четырех переданных Россией Казахстану тигров выпустили на волю
Одного из четырех переданных Россией Казахстану амурских тигров выпустили на волю. Об этом сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Животное выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш».
«В дикую природу была выпущена взрослая самка амурского тигра по кличке міт (Умит)», — отметили в пресс-службе.
Перед выпуском животные проходят тесты на готовность к жизни на воле. Тигры, в частности, сдали экзамен на избегание людей: они замечали человека на расстоянии 150 м от вольера и сразу же старались убежать как можно дальше. После самки планируется выпустить самца.
Президент России Владимир Путин называл передачу тигров Казахстану символом гуманитарного сотрудничества.
Передача амурских тигров Казахстану и их выпуск в дикую природу является частью масштабной программы по восстановлению популяции этих животных. Исторически туранские тигры обитали в этих местах, но исчезли к 30-м годам прошлого века. Казахстан развивает международный проект по их реинтродукции, а Россия поддерживает эти усилия, предоставляя амурских тигров.
В России сохранение популяции амурских тигров является одной из важнейших государственных задач, и большой вклад в это вносит АНО «Центр «Амурский тигр», созданный по инициативе президента Владимира Путина. Успехи в этом направлении значительны: численность амурских тигров в России достигла 750 особей, что является максимальным показателем за последние сто лет.
Проект по реинтродукции тигров также входит в число 13 исчезающих видов, сохранение популяции которых запланировано в рамках национального проекта «Экология». Специалисты используют GPS-ошейники для отслеживания перемещений тигров, чтобы снизить конфликтные ситуации с человеком, поскольку при недостатке кормовой базы тигры могут выходить к населенным пунктам. Также активно борются с браконьерством, число случаев которого значительно снизилось за последнее десятилетие.