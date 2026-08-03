Одного из четырех переданных Россией Казахстану тигров выпустили на волю

Одного из четырех переданных Россией Казахстану амурских тигров выпустили на волю. Об этом сообщили в пресс-службе Центра «Амурский тигр». Животное выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш».

«В дикую природу была выпущена взрослая самка амурского тигра по кличке міт (Умит)», — отметили в пресс-службе.

Перед выпуском животные проходят тесты на готовность к жизни на воле. Тигры, в частности, сдали экзамен на избегание людей: они замечали человека на расстоянии 150 м от вольера и сразу же старались убежать как можно дальше. После самки планируется выпустить самца.

Президент России Владимир Путин называл передачу тигров Казахстану символом гуманитарного сотрудничества.