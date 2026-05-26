Россия передала Казахстану амурских тигров

Президент России Владимир Путин накануне своего визита в Казахстан написал статью, которая опубликована в «Казахстанской правде». В публикации господин Путин указал, что Россия передала Казахстану двух взрослых амурских тигров и пару тигрят.

«В Хабаровском крае были выловлены два взрослых тигра и пара тигрят, которые прошли обследование, в том числе на предмет репродуктивного здоровья, и были перевезены рейсом "Аэрофлота" в Казахстан»,— указано в материале (цитата по сайту Кремля).

Сейчас тигры находятся в природном резервате «Иле-Балхаш» под присмотром российских и казахстанских ученых. В ближайшее время животных выпустят в дикую природу.

По словам Владимира Путина, российские профильные ведомства выловили амурских тигров «в связи с просьбой казахстанских друзей о содействии в восстановлении» популяции в Казахстане.