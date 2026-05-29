Путин назвал передачу Казахстану тигров символом гуманитарного сотрудничества

Передачу Россией тигров Казахстану можно назвать частью гуманитарного сотрудничества и помощи партнерам в возрождении фауны. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Казахстан.

«Примером партнерства России и Казахстана в природоохранной сфере является двусторонний проект по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области»,— отметил господин Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 мая поблагодарил российского лидера за поддержку реинтродукции тигров в Казахстане и назвал подаренных животных ценным даром. Россия передала Казахстану четырех отловленных в дикой природе амурских тигров в рамках масштабной межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра. Животные помещены в центр реабилитации. В ближайшее время тигров выпустят в дикую природу.