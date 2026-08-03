Жителей острова на Байкале пустят на паром без очереди

Для легковых автомобилей и мототранспорта жителей байкальского острова Ольхон разрешен внеочередной проезд на пароме до села Сахюрта, расположенного на материковой части Иркутской области. Соответствующий приказ подписал министр транспорта региона Максим Лобанов.

«Во время так называемого высокого сезона в очереди на него люди стоят по пять—шесть часов. Для местных жителей, которые по этой же переправе едут по различным делам в районный или областной центры, это недопустимо. Они много раз обращались ко мне с просьбой решить ситуацию»,— приводится в пресс-релизе правительства Приангарья комментарий губернатора Игоря Кобзева.

На один рейс парома будут ставить не более пяти транспортных средств, имеющих право внеочередного проезда. По мнению руководства региона, это решение позволит упорядочить поток отдыхающих, особенно в период высокой туристической нагрузки на маршрут. На острове Ольхон в нескольких населенных пунктах проживает в общей сложности около 1,8 тыс. человек. В 2025 году разрешение на посещение Ольхона оформили 138 тыс. человек.

28 июля ряд иркутских СМИ сообщили о том, что жители Ольхона перекрыли доступ к парому, потребовав предоставить им право на внеочередной проезд на материк. 3 августа «Восточно-Сибирское речное пароходство» проинформировало о том, что один из трех выполняющих на этом маршруте рейсы паромов — «Ольхонские ворота» — временно прекратил работу по технической причине.

Валерий Лавский