Смена обложки

В Музее андеграунда в Екатеринбурге презентовали второе издание двухтомника Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока 1957-1991» и «Свердловская рок-энциклопедия». В книги вошли дополненные истории о свердловских группах, воспоминания об участниках рок-клубовских фестивалей и рассказы про знаковые коллективы. О том, как рок-н-ролл шагал по Уралу, на презентации послушала София Паникова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Карасюк

Фото: София Паникова Дмитрий Карасюк

Фото: София Паникова

Журналиста Дмитрия Карасюка называют «архивариусом Свердловского рок-клуба», поскольку на протяжении многих лет он собирает воспоминания музыкантов, архивные документы, фотографии и другие свидетельства истории уральской рок-сцены, которые воплотились в виде подробной энциклопедии. Он увлекся рок-движением в 80-е, когда ему было 16 лет. Помогал выпускать самиздатовские рок-журналы, участвовал в организации концертов и фестивалей.

В честь 40-летия свердловского рок-клуба в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Объединение было создано 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус» (Nautilus Pompilius), «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В течение 2026 года в Екатеринбурге проходят тематические концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники в барах, спектакли.

В 2016 году были изданы первые книги Дмитрия Карасюка. Они назывались «История свердловского рока 1961-1991. От "Эльмашевских битлов" до "Смысловых галлюцинаций"» и «Свердловская рок-энциклопедия. Ритм, который мы…».

Содержание нового издания двухтомника расширилось и углубилось за счет фактов и рассказов очевидцев. Автор сохранил документальную основу предыдущих книг, при этом она обросла новыми подробностями, которые были собраны за последние 10 лет.

По словам рок-архивариуса, работа над переизданием заняла у него больше времени, чем планировалось: «Неинтересно же просто взять и перепечатать тот же самый текст. Я немного его поправлю, немного расширю. Я думал, это займет у меня два месяца. Заняло это у меня в результате два года»,— поделился господин Карасюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация второго издания двухтомника Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока 1957-1991» и «Свердловская рок-энциклопедия»

Фото: София Паникова Презентация второго издания двухтомника Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока 1957-1991» и «Свердловская рок-энциклопедия»

Фото: София Паникова

На презентации книги писатель уточнил, что даже тот материал, который остался от прежнего издания, был «коренным образом перелопачен», поправлен стилистически, была проверена масса фактов.

Дмитрий Карасюк копнул глубже на четыре года и установил, как именно в закрытый Свердловск попадал рок-н-ролл на материальных носителях. «Летом 1957 года Леонид Пресняков — брат известного музыканта ансамбля "Самоцветы" Владимира Преснякова — съездил самоходом на фестиваль молодежи в Москву. Это было первое массовое нашествие молодежи из капиталистических стран. Он привез оттуда фирменные джинсы и несколько пластинок "на костях". На них было записано по одной песне Билла Хейли, Чака Берри, Элвиса Пресли»,— вспоминает автор.

Рок-н-ролл зашагал по Среднему Уралу семимильными шагами. Формат записи музыки «на костях», для которого использовались рентгеновские снимки разных частей тела, быстро переняли «свердловские умельцы» и стали нарезать такие «пластинки» сами. Продавалась музыка из-под прилавка в фотоателье на улице Малышева, 58а. Сейчас по этому адресу находится «Живой театр» Александра Пантыкина, лидера группы «Урфин Джюс».

Особенно Дмитрий Карасюк гордится тем, что смог пролить свет на самый темный период в истории группы «Наутилус Помпилиус» в 1989 году. Когда в конце 88-го года Вячеслав Бутусов распустил «золотой» состав и в 90-м году собрал новых гитаристов. Что было между этими событиями — подробно описано в книге.

Материалы для книги Дмитрий Карасюк собирал из личных воспоминаний тех, с кем он смог связаться. Некоторые участники начинали спорить с писателем, когда зафиксированные обстоятельства расходились с их рассказами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация второго издания двухтомника Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока 1957-1991» и «Свердловская рок-энциклопедия»

Фото: София Паникова Презентация второго издания двухтомника Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока 1957-1991» и «Свердловская рок-энциклопедия»

Фото: София Паникова

Часть фактов была взята из личных дневников Александра Пантыкина, который записывал все «по горячим следам». Кроме этого, писатель погрузился в документы, которые хранятся в архивной службе Свердловской области. «Новыми красками заиграла история гала-концерта, который 11 января 1986 года подпольно проходил в институте "Уралтехэнерго". И как пострадал секретарь райкома, который разрешил это мероприятие провести. Это мне стало известно из-за того, как его песочили в бюро обкома комсомола»,— пояснил он.

Дмитрий Карасюк хотел нарисовать портрет целого явления в его многообразии, поэтому в книге уделено внимание не только исполнителям, но и журналистам, которые про них писали, дизайнерам и архитекторам, администраторам рок-клуба и музыкальных групп.

В эпилоге к дополненной энциклопедии описан феномен Свердловского рок-клуба. Как пояснил автор, Свердловск — город с большими культурными традициями. Здесь много студентов, которые потребляли рок-музыку, а затем из потребителей они выросли в ее создателей. При этом город находится на идеальном расстоянии от Москвы, чтобы молодые люди получали свежие новости музыкальной индустрии, но оставались творить у себя на родине.

София Паникова