Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

Круиз неизвестно куда за $6 тыс. Представьте, вы заходите на борт люксового лайнера, но не знаете, где побываете в ближайшую неделю. О новом популярном виде премиального туризма пишет журнал Travel & Leger. Ключевая особенность мистерии круизов — пассажиры узнают следующую остановку только в ходе путешествия. Туристам нравится спонтанность, эффект приключений в сочетании с безукоризненным сервисом. Все больше людей стремятся к иммерсивному опыту и уникальным впечатлением вместо предсказуемых маршрутов.

Клиенты хотят отпустить контроль и довериться экспертам, которые берут на себя организацию всех остановок с учетом погоды, локальных событий, гастрономических предложений и других факторов. Первый Mystery Cruiz Unifold в 2022 был распродан менее чем за 48 часов. Сейчас некоторые компании уже продают места на 2027-2028 годы. Элемент сюрприза становится главным конкурентным преимуществом таких туров. Он усиливает чувство эксклюзивности. Цены на мистери-круизы различаются в зависимости от уровня комфорта лайнера и места отправления. Судно круизной компании Fred. Olsen Cruise стартует из Великобритании и в течение девяти дней перемещается по Европе в рамках так называемого загадочного круиза от капитана.

На борт допускаются только взрослые в плане посещения четырех стран. Самая простая каюта на двоих обойдется в 1,6 тыс. фунтов стерлингов — около 170 тыс. руб. 100-метровый сьют со своим балконом — в 6 тыс. фунтов стерлингов — почти 630 тыс. руб. Компания Verity Cruisis организует таинственные круизы у берегов Италии, чтобы направлять доходы от них на защиту океанов, гендерное равенство и образование. Президентский Mystery Curuis из Афин от Windstar Cruises стоит около 8 тыс. фунтов стерлингов за двоих. В рублях это более 700 тыс. руб.

Яна Лубнина