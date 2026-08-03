Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Более 70% сделок на рынке премиальных новостроек Москвы пришлось на восемь жилых комплексов в 2026 году. А один из этих проектов сформировал четверть совокупного спроса в сегменте. По данным специалистов NF Group и «Ривер Парк Кутузовский», в первом полугодии на первичном рынке премиального жилья экспонировалось около 2,5 тыс. квартир и апартаментов. За шесть месяцев объем предложения подрос на 3%, за год — на 10%.

Средневзвешенная цена предложения к середине лета достигла показателя в 1,63 млн руб. за кв. м, обновив исторический максимум. С начала года показатель вырос на 3%, а если сравнивать с первым полугодием 2025 года – то плюс 6%. Лидером по объему продаж стал проект в районе Дорогомилово. В этом жилой комплексе реализовали около 130 лотов. Средняя цена предложения здесь составляла почти 960 тыс. руб. за кв. м. Второе место занял проект недалеко от площади Гагарина и Нескучного сада с результатом около 50 лотов. Стоимость кв. м в этой новостройке достигала 1 млн руб.

Всего восемь проектов-лидеров собрали около 370 сделок. Остальные премиальные новостройки разделили между собой менее трети рынка. По мнению экспертов, премиальный сегмент переходит в новую фазу развития. Предложение продолжает расти, а основным фактором конкуренции становится способность проектов соответствовать ожиданиям покупателей и поддерживать устойчивые темпы реализации.

Светлана Бардина