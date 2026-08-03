В МИД Ирана назвали преднамеренным удар Украины по судну в Каспийском море

У Тегерана есть доказательства, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его цитирует Mehr.

«По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», — отметил дипломат.

По словам господина Багаи, Тегеран предпримет необходимые меры, чтобы Украина ответила за свои действия, и чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Тегеран сообщил об атаке ВСУ на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря 25 июля. При ударе один человек погиб, еще один пострадал. После этого МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины, выразив протест против «неразумной и враждебной» политики. The New York Times писала, что Иран рассматривал возможность нанести удар по морскому порту на Украине.