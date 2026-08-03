Зарубежные СМИ: Пойдут ли США на эскалацию с Ираном?

В Иране опровергли возобновление переговоров с США. Диалог продолжается только с Оманом по вопросу судоходства в Ормузе, сообщили в МИД Исламской Республики. Ранее Дональд Трамп объявил о возвращении к дипломатическому урегулированию конфликта. По словам американского президента, консультации должны стартовать сегодня. Котировки марки Brent в моменте опускались ниже $83 впервые с начала июля. Впрочем, после опровержения со стороны Тегерана цена снова пошла вверх. США готовились к очередной серии ударов по Исламской Республике, но решили дать дипломатии еще один шанс, заявил Трамп журналистам. 2 авгутса сообщалось, что именно наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд попросил Трампа отказаться от новых ударов на Ближнем Востоке. Впрочем, не все союзники США в регионе настроены на мирное разрешение конфликта, пишут зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP

Дональд Трамп неоднократно угрожал Ирану эскалацией, будь то удары по электростанциям и мостам или даже полноценная наземная операция. Но каждый раз американский президент отыгрывал назад и объявлял о переговорах. Впрочем, дипломатические усилия не приводили к заключению мирного соглашения. Более того, масштаб боевых действий набирал новые обороты. В последнее время под иранскими атаками оказались практически все монархии Персидское залива. Кроме того, под удар впервые с начала конфликта попал Египет. Неудивительно, что терпение ближневосточных партнеров иссякло, пишет Reuters.

Во многом решению Трампа дать сделке еще один шанс поспособствовал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У лидеров весьма тесные личные связи, отмечает The Wall Street Journal. При этом Объединенные Арабские Эмираты, наоборот, просили США усилить атаки по Ирану. По информации источников издания, в Абу-Даби считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) пойдет на уступки лишь тогда, когда полностью потеряет контроль над Ормузским проливом.

Так называемая иранская ось сопротивления значительно укрепила свои позиции, рассуждают эксперты, опрошенные CNN. По их словам, действия «Хезболлы» в Ливане и йеменских хуситов в Красном море стали играть серьезную роль на театре боевых действий. В то же время, на Трампа оказывают давление соратники по Республиканской партии. Выборы в Конгресс пройдут через три месяца, а конфликт на Ближнем востоке по-прежнему серьезно влияет на американскую экономику. На этом фоне центральное командование США поручило придумать «необычные способы наказать Иран». Задачу поручили военным аналитикам, сообщают источники CNN. Такой шаг говорит о том, что стратегия администрации Трампа полностью себя исчерпала, заключает телеканал.