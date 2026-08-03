Для экс-замглавы ТУАД Новосибирской области прокуратура запросила 10 лет колонии

В Новосибирске начались судебные прения по делу бывшего заместителя начальника территориального управления автодорог (ТУАД) Константина Громенко, обвиняемого в коррупции. По ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, наказание по ней — от восьми до 15 лет) прокурор запросил для подсудимого 10 лет колонии строгого режима, штраф в размере 591 млн руб. с конфискацией взятки 197 млн руб., рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного процесса. Следующей в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Громенко

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области Константин Громенко

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Согласно версии следствия, в период с 2018-го по 2024 год замглавы ТУАД якобы получал от подконтрольных ему руководителей дорожных компаний взятки деньгами и имуществом на общую сумму около 197 млн руб. Незаконное вознаграждение полагалось за содействие в заключении контрактов и беспрепятственный прием выполненных работ независимо от выявленных нарушений.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 года на Константина Громенко завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Основанием послужили материалы УФСБ России по Новосибирской области.

Илья Николаев