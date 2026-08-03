Департамент госжилнадзора появился в правительстве Тамбовской области

В Тамбовской области образован департамент государственного жилищного надзора. С 4 августа в качестве и. о. его возглавит Андрей Мамонтов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Структура создана путем разделения регионального министерства государственного жилищного, строительного и технического контроля. Полномочия в сфере строительного и технического надзора переданы министерству строительства под руководством Анзора Пчегатлука.

Андрей Мамонтов родился в Тамбове. Имеет высшее образование в области строительства и управления в технических системах. Ранее занимал должность заместителя руководителя прежнего ведомства, где курировал вопросы жилищного надзора.

С марта 2024 года министром государственного жилищного, строительного и технического контроля Тамбовской области являлась Инна Левченко. В марте 2026-го ее освободили от должности по истечении срока служебного контракта. Тогда же исполнение обязанностей руководителя поручили заместителю — господину Мамонтову.

Кабира Гасанова