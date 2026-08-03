АТОР дала рекомендации по безопасности российским туристам в Таиланде

Ассоциация туроператоров России рекомендовала находящимся в Таиланде россиянам не удаляться на большое расстояние от туристических мест без гидов. Рекомендация связана с недавним убийством двух россиян в Паттайе.

«Для минимизации рисков туристам следует соблюдать известные меры безопасности: прежде всего — не удаляться без сопровождаемых групп и гидов на значительное расстояние от курортных центров и туристических мест, всегда быть на связи»,— сказали ТАСС в пресс-службе АТОР.

26 июля в Паттайе пропали двое россиян — 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Тела убитых нашли спустя несколько дней. Двое подозреваемых после задержания признались в убийстве с целью ограбления. Власти Таиланда пообещали усилить безопасность туристов после убийства россиян. «Когда происходит подобное преступление, это подрывает доверие туристов», — указывал глава МИД страны Сихасак Пхуангкеткеу.