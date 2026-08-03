В нижегородском списке инвазивных растений оставили только борщевик

Правительство Нижегородской области утвердило перечни опасных видов инвазивных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорнякам. В них вошел только борщевик, следует из постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», в список для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения минэкологии также предлагало включить золотарник канадский, золотарник гигантский и люпин многолистный. На общественных обсуждениях проекта документа возражений ни от кого не поступило, однако в итоговый перечень остальные растения не вошли.

Закон о борьбе с инвазивными растениями заксобрание области приняло в феврале 2026 года. За непринятие мер по борьбе с ними гражданам грозят штрафы до 50 тыс. руб., юрлицам — до 700 тыс. руб.

Аналогичный федеральный закон вступил в силу в марте 2026 года. Также Минприроды РФ утвердило перечни растений для различных территорий. В список инвазивных растений для ООПТ в Приволжском федеральном округе вошли 10 видов: борщевик Сосновского, золотарник гигантский, золотарник канадский, клен ясенелистный, лох узколистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, элодея канадская, эхиноцистис лопастный и ячмень гривастый.

Галина Шамберина