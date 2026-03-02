Десять растений включены в перечень инвазивных для ООПТ в Приволжье

Минприроды РФ утвердило перечень инвазивных растений для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Они разделены по федеральным округам, говорится в приказе ведомства.

В перечень для Приволжского федерального округа вошли 10 видов: борщевик Сосновского, золотарник гигантский, золотарник канадский, клен ясенелистный, лох узколистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, элодея канадская, эхиноцистис лопастный и ячмень гривастый.

С марта 2026 года в России вступил в силу закон о борьбе с инвазивными видами растений. За непринятие мер собственникам территории грозит штраф до 700 тыс. руб.

Добавим, в Нижегородской области есть три ООПТ федерального значения — Керженский заповедник, нацпарк «Нижегородское Поволжье» имени В.А. Лебедева и озеро Светлояр.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области утвержден региональный закон о борьбе с инвазивными растениями. Для области перечень будет утверждать губернатор. Пока известно, что в него точно войдет борщевик.

Галина Шамберина