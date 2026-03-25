Нижегородские власти предложили включить четыре растения в список инвазивных

Минэкологии Нижегородской области опубликовало для общественных обсуждений проект перечней опасных видов инвазивных растений, которые не отнесены к карантинным объектам и сорнякам. В список для особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального и местного значения предложено включить борщевик Сосновского, золотарник канадский, золотарник гигантский и люпин многолистный, для остальной территории области (кроме лесов и ООПТ) — только борщевик.

Закон о борьбе с борщевиком заксобрание Нижегородской области приняло в феврале 2026 года. За непринятие мер по борьбе с этим растением гражданам грозят штрафы до 50 тыс. руб., юрлицам — до 700 тыс. руб. Областному правительству необходимо было составить список инвазивных растений, в который могли войти другие растения, кроме борщевика.

Также закон о борьбе с инвазивными видами растений был принят на федеральном уровне, документ вступил в силу в марте 2026 года. В перечень для Приволжского федерального округа вошли 10 видов: борщевик Сосновского, золотарник гигантский, золотарник канадский, клен ясенелистный, лох узколистный, люпин многолистный, недотрога железконосная, элодея канадская, эхиноцистис лопастный и ячмень гривастый.

