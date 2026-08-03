Экс-глава минприроды Удмуртии Удалов: уголовное дело имеет заказной характер

Бывший министр природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, признанный виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, ст. 286 УК), заявил, что уголовное дело «имеет явно заказной характер». Такие слова он произнес, находясь в стеклянной кабине, после вынесения приговора в Октябрьском райсуде Ижевска, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

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Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Архивное фото

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

«С приговором я не согласен. Я утверждаю, что уголовное дело имеет явно заказной характер. Моя защита и я лично доказали в полном объеме несостоятельность обвинения, в том числе и по эпизоду, связанному с расчисткой реки Ува. Все подтверждающие документы мною будут предоставлены СМИ»,— сказал экс-глава минприроды.

Сегодня судебная инстанция дала Денису Удалову пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Прокурор запрашивал семь. Экс-начальнику управления водного хозяйства ведомства Руслану Эмир-Усейнову назначили 4,5 года лишения свободы. Ему инкриминируются те же статьи УК.

Напомним, согласно версии обвинения Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб.

Кроме того, бывший министр, считает обвинение, трудоустроил в «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял свои должностные обязанности. Ущерб по второму эпизоду оценен в 330 тыс. руб. Чиновников Удалова и Эмир-Усейнова арестовали весной 2024 года. Они находились в СИЗО более 26 месяцев.

В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.