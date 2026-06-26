Не последнее слово
Приговор экс-главе минприроды Удмуртии Денису Удалову вынесут после новых прений
Сегодня Октябрьский райсуд Ижевска должен был вынести приговор бывшему министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денису Удалову, обвиняемому в злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Однако этого не произошло — на последних заседаниях инстанция решила возобновить судебное следствие по делу и оставила бывшего главу минприроды республики и других фигурантов в СИЗО, передал корреспондент «Ъ-Удмуртия». В ходе прений в начале июне гособвинитель запросил для Дениса Удалова семь лет лишения свободы. Следующее заседание запланировано на 13 июля.
Съемку на заседании 25 июня корреспонденту «Ъ-Удмуртия» запретили
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Октябрьский райсуд Ижевска возобновил судебное следствие по уголовному делу экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова о злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). 26 июня планировалось вынесение приговора бывшему главе минприроды республики, днем ранее — его последнее слово. Однако ход процесса изменился, что стало неожиданностью как для корреспондента «Ъ-Удмуртия», так и для стороны защиты.
Вместо этого на заседаниях в том числе рассматривался вопрос о продлении меры пресечения господину Удалову и второму фигуранту дела — его бывшему подчиненному, руководителю управления водного хозяйства минприроды республики Руслану Эмир-Усейнову, обвиняемому по тем же статьям. Чиновники находятся в СИЗО.
Отметим, что в ходе прений гособвинитель запросил для Дениса Удалова семь лет лишения свободы, для Руслана Эмир-Усейнова — шесть.
Какие именно факты стали основанием для возобновления судебного следствия по делу, подошедшему к финальной точке, неизвестно. «Суд дополнительно допросил подсудимых, приобщил ряд документов, имеющих значение для дела, известил потерпевших о возобновлении следствия и затребовал у них сведения о желании участия в прениях сторон»,— сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики.
Напомним, обвинение считает, что Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб. Кроме того, бывшего министра обвиняют в трудоустройстве в «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял свои должностные обязанности. Ущерб по второму эпизоду оценен в 330 тыс. руб. Чиновников Удалова и Эмир-Усейнова арестовали весной 2024 года.
В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.
Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов заявляют о своей невиновности. Суд начал рассматривать дело в июле 2025 года. На заседании 25 июня, где присутствовал корреспондент «Ъ-Удмуртия», рассматривался вопрос о продлении фигурантам срока заключения под стражей и детали по первому эпизоду, связанному с расчисткой русла реки Ува.
«Мера пресечения, на которой настаивает гособвинитель, — это всего лишь давление с целью “сломать”»,— сказал на заседании господин Удалов. Сторона защиты просила суд об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Один из доводов — присвоение группы инвалидности близкому родственнику экс-министра.
Сторона защиты на заседании указала, что Удалов и Эмир-Усейнов находятся в СИЗО более 26 месяцев, что соответствует трем годам и пяти месяцам реального лишения свободы (ст. 72 УК) — почти половине запрошенного прокуратурой для экс-министра срока. «Если суд удовлетворит все требования гособвинения в приговоре, завтра он (Денис Удалов.— “Ъ-Удмуртия”) будет иметь право подавать на УДО. Поэтому у него нет оснований скрываться. Срок нахождения под стражей, к тому же в одиночной камере, чрезмерно длителен»,— заявил на заседании суда адвокат бывшего министра Максим Биктимиров.
По словам Дениса Удалова, сторона обвинения не представила заявления свидетелей, просивших оставить обвиняемых в СИЗО. «В законную силу вступил приговор по Чабыкину, по которому именно он ввел в заблуждение и обманул должностных лиц. Как вообще может возникнуть такая процессуальная ситуация, когда возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, которому предъявлено обвинение в обмане и злоупотреблении доверием должностных лиц, и параллельно им же предъявлено обвинение в превышении и злоупотреблении полномочиями?» — задавался вопросом экс-министр.
В прокуратуре республики от комментариев «Ъ-Удмуртия» воздержались. 26 июня суд принял решение оставить обвиняемых в СИЗО на три месяца, до 30 сентября. Следующее заседание запланировано на 13 июля.