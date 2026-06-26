Не последнее слово

Сегодня Октябрьский райсуд Ижевска должен был вынести приговор бывшему министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денису Удалову, обвиняемому в злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Однако этого не произошло — на последних заседаниях инстанция решила возобновить судебное следствие по делу и оставила бывшего главу минприроды республики и других фигурантов в СИЗО, передал корреспондент «Ъ-Удмуртия». В ходе прений в начале июне гособвинитель запросил для Дениса Удалова семь лет лишения свободы. Следующее заседание запланировано на 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Съемку на заседании 25 июня корреспонденту «Ъ-Удмуртия» запретили

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Съемку на заседании 25 июня корреспонденту «Ъ-Удмуртия» запретили

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Октябрьский райсуд Ижевска возобновил судебное следствие по уголовному делу экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова о злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). 26 июня планировалось вынесение приговора бывшему главе минприроды республики, днем ранее — его последнее слово. Однако ход процесса изменился, что стало неожиданностью как для корреспондента «Ъ-Удмуртия», так и для стороны защиты.

Вместо этого на заседаниях в том числе рассматривался вопрос о продлении меры пресечения господину Удалову и второму фигуранту дела — его бывшему подчиненному, руководителю управления водного хозяйства минприроды республики Руслану Эмир-Усейнову, обвиняемому по тем же статьям. Чиновники находятся в СИЗО.

Отметим, что в ходе прений гособвинитель запросил для Дениса Удалова семь лет лишения свободы, для Руслана Эмир-Усейнова — шесть.

Какие именно факты стали основанием для возобновления судебного следствия по делу, подошедшему к финальной точке, неизвестно. «Суд дополнительно допросил подсудимых, приобщил ряд документов, имеющих значение для дела, известил потерпевших о возобновлении следствия и затребовал у них сведения о желании участия в прениях сторон»,— сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики.

Напомним, обвинение считает, что Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб. Кроме того, бывшего министра обвиняют в трудоустройстве в «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял свои должностные обязанности. Ущерб по второму эпизоду оценен в 330 тыс. руб. Чиновников Удалова и Эмир-Усейнова арестовали весной 2024 года.

В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.

Денис Удалов и Руслан Эмир-Усейнов заявляют о своей невиновности. Суд начал рассматривать дело в июле 2025 года. На заседании 25 июня, где присутствовал корреспондент «Ъ-Удмуртия», рассматривался вопрос о продлении фигурантам срока заключения под стражей и детали по первому эпизоду, связанному с расчисткой русла реки Ува.

«Мера пресечения, на которой настаивает гособвинитель, — это всего лишь давление с целью “сломать”»,— сказал на заседании господин Удалов. Сторона защиты просила суд об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Один из доводов — присвоение группы инвалидности близкому родственнику экс-министра.

Сторона защиты на заседании указала, что Удалов и Эмир-Усейнов находятся в СИЗО более 26 месяцев, что соответствует трем годам и пяти месяцам реального лишения свободы (ст. 72 УК) — почти половине запрошенного прокуратурой для экс-министра срока. «Если суд удовлетворит все требования гособвинения в приговоре, завтра он (Денис Удалов.— “Ъ-Удмуртия”) будет иметь право подавать на УДО. Поэтому у него нет оснований скрываться. Срок нахождения под стражей, к тому же в одиночной камере, чрезмерно длителен»,— заявил на заседании суда адвокат бывшего министра Максим Биктимиров.

По словам Дениса Удалова, сторона обвинения не представила заявления свидетелей, просивших оставить обвиняемых в СИЗО. «В законную силу вступил приговор по Чабыкину, по которому именно он ввел в заблуждение и обманул должностных лиц. Как вообще может возникнуть такая процессуальная ситуация, когда возбуждено уголовное дело в отношении подрядчика, которому предъявлено обвинение в обмане и злоупотреблении доверием должностных лиц, и параллельно им же предъявлено обвинение в превышении и злоупотреблении полномочиями?» — задавался вопросом экс-министр.

В прокуратуре республики от комментариев «Ъ-Удмуртия» воздержались. 26 июня суд принял решение оставить обвиняемых в СИЗО на три месяца, до 30 сентября. Следующее заседание запланировано на 13 июля.

Дмитрий Соколов, Евгений Щепелев