Экс-главе минприроды Удмуртии дали пять лет по делу о превышении полномочий

Экс-министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова признали виновным в злоупотреблении и превышении полномочий (ст. 285, ст. 286 УК). Ему дали пять лет колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия». Такое решение сегодня принял Октябрьский райсуд Ижевска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, согласно версии обвинения Денис Удалов и экс-руководитель управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслан Эмир-Усейнов в октябре—декабре 2020 года согласовали документацию от компании «Дельта-Строй» с завышением объемов по перевозке грунта с места расчистки реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе. Их проводили по госконтракту. Ущерб федеральному бюджету, вменяемый господину Удалову, превысил 18 млн руб.

Кроме того, бывший министр, считает обвинение, трудоустроил в «Удмуртлес» своего знакомого, который не выполнял свои должностные обязанности. Ущерб по второму эпизоду оценен в 330 тыс. руб. Чиновников Удалова и Эмир-Усейнова арестовали весной 2024 года. Они находились в СИЗО более 26 месяцев.

В декабре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК) был арестован руководитель «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Дело прошло через все стадии менее чем за год: в ноябре 2024 года Первомайский райсуд Ижевска признал подрядчика виновным и назначил четыре года лишения свободы условно. Свою вину Чабыкин признал.