На расчистку Тобола в Кургане направят 135 млн рублей

Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области объявил аукцион на расчистку участка Курганского водохранилища на реке Тобол. Начальная цена контракта составляет 135,2 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы от створа Курганского гидроузла вверх по течению до пляжа «Бабьи пески» на отрезке протяженностью 1,7 км. Необходимо убрать накопленный мусор и иные загрязнения с берега, ил с поверхности водоема и излишнюю растительность в самом водохранилище. Контракт финансируется за счет субвенций из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Вода России». Срок окончания работ — конец октября 2028 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 августа. Итоги подведут 20 августа.

Виталина Ярховска