Белгородский суд рассмотрит в особом порядке дело главы ЧВК «Ястреб»

Глава частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексей Марущенко признал вину в различных преступлениях, в том числе в обмане рекрутов, убийствах и похищении людей, пишет «Ъ». Его уголовное дело будет рассмотрено в Белгородском райсуде Белгородской области в особом порядке в связи с досудебным соглашением с обвиняемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело господина Марущенко и других фигурантов расследовалось Главным военным следственным управлением (ГВСУ) Следственного комитета России. В отношении главы ЧВК материалы были выделены в связи с признанием им вины. Судя по картотеке дел, ему вменяется нарушение неприкосновенности жилища, мошенничество, вымогательство, незаконный оборот оружия, похищение людей, а также превышение полномочий с применением пыток и убийства (ст. 139, 159, 162, 125, 286 и 105 УК РФ, максимальная санкция — 15 лет лишения свободы).

Основное обвинение Алексея Марущенко связано с обманом 89 желающих заключить контракты с Министерством обороны РФ. По версии следствия, он вместе с другими фигурантами убеждал приходящих в военкомат, что военнослужащие подписывают соглашения с Минобороны лишь формально, а на деле они будут служить в «Ястребе», что принесет им гораздо больше денег и «освободит от армейских проблем».

С контрактников, получивших единовременные выплаты, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы за помощь с оформлением документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Всего таким образом злоумышленники похитили более 8,8 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что участнику ЧВК «Ястреб» Ивану Тимохову вынесли приговор в Курске по делу о пытках военкора Романа Семенова. Ему было назначено пять лет строгого режима. Также в мае суд в Курске приостановил рассмотрение дела еще одного фигуранта, который был задержан при расследовании деятельности ЧВК. Речь идет о подполковнике полиции Игоре Душкине, который спасал людей из приграничных районов после вторжения украинских боевиков. Его обвинили в незаконном обороте оружия. Сейчас дело господина Душкина приостановлено из-за его ухода на специальную военную операцию.