Курский военный суд приступает к рассмотрению дела участников ЧВК «Ястреб»

Курский гарнизонный военный суд провел в конце прошлой недели предварительное заседание по уголовному делу, связанному с деятельностью частной военной компании (ЧВК) «Ястреб» Алексея Марущенко. Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в закрытом режиме рассматривался вопрос о мере пресечения четырех подсудимых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что перед судом предстанут водитель господина Марущенко Артур Велисевич, а также трое военнослужащих — Иван Бабенко, Андрей Семенов и Сергей Чочия. В зависимости от роли каждому из подсудимых вменяются мошенничество, похищение человека, нарушение неприкосновенности жилища, грабеж, превышение полномочий с применением пыток и убийство (ст. 159, 126, 139, 161, 286, 105 УК РФ). Наиболее тяжкая из вменяемых статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Дата первого заседания пока не назначена. До передачи дела в суд обвиняемые находились под стражей.

Уголовное дело господина Марущенко и других фигурантов расследовало Главное военное следственное управление Следственного комитета России. Материалы в отношении главы ЧВК были выделены в отдельное производство в связи с признанием им вины. Сейчас они рассматриваются в Белгородском районном суде. На прошлой неделе в суд поступили документы о принятии подсудимого на службу в морскую пехоту Северного флота.

По версии следствия, основной эпизод обвинения господина Марущенко связан с обманом 89 человек, желавших заключить контракт с Министерством обороны РФ. Следствие считает, что он вместе с другими фигурантами убеждал приходивших в военкомат граждан, что контракт с Минобороны заключается лишь формально, а фактически они будут служить в ЧВК «Ястреб», получать значительно больше денег и будут «освобождены от армейских проблем». После получения единовременных выплат с контрактников, по версии следствия, требовали от 30 тыс. до 200 тыс. руб. якобы на оформление документов, покупку беспилотников и обмундирования для бойцов. Следствие считает, что таким образом обвиняемые похитили более 8,8 млн руб.

Кроме того, фигурантам вменяются похищения и издевательства над сослуживцами в Белгородской области. По версии следствия, один из потерпевших был убит.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «"Ястреб" приводнился».