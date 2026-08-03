Суд признал законным арест счетов «Межрегионстроя» на 1,1 млрд рублей

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа подтвердил законность обеспечительных мер в отношении ООО «Межрегионстрой», следует из картотеки арбитражных дел. Ранее суды нижестоящих инстанций наложили арест на банковские счета и имущество подрядчика на сумму 1,18 млрд руб. Меры были приняты по заявлению ООО «Восток ойл» о взыскании неотработанного аванса по договору строительства нефтепровода Ванкор—Сузун, предназначенного для обустройства Ванкорского кластера месторождений в Красноярском крае. Следующее заседание по делу пройдет 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Принятые судом обеспечительные меры создают препятствия к осуществлению хозяйственной деятельности общества: приводят к невозможности исполнения текущих обязательств по выплате заработной платы, уплате налогов, сборов, расчетов с контрагентами, создают риск неисполнения государственных контрактов перед Минобороны РФ»,— указал ответчик в кассационной жалобе.

Вопреки доводам кассационной жалобы суд счел меру обеспечения в виде ареста счетов законной и соразмерной долгу, отказав компании в просьбе заменить или отменить ее.

Согласно материалам дела, договор подряда на строительно-монтажные работы был заключен сторонами в феврале 2021 года. Документ предполагал авансирование и обязывал подрядчика предоставить оригинал безотзывной независимой гарантии возврата средств, однако «Межрегионстрой» не исполнил это условие в срок. Более того, по информации истца, с декабря 2025 года компания фактически прекратила работу на объекте. Ответчик допустил просрочку по отдельным этапам до 600 дней, а общий объем невыполненных работ достиг 61,25%.

ООО «Восток ойл» обратилось с иском к «Межрегионстрою» в арбитражный суд Красноярского края в марте 2026 года, тогда же был наложен арест на имущество и счета ответчика в пределах суммы требований.

ООО «Восток ойл» реализует крупнейший проект по освоению Северного морского пути для транспортировки нефти на мировые рынки в рамках Морской доктрины. Он включает 52 участка недр в Красноярском крае, включая Пайяхскую группу, Ванкорский кластер и Западно-Иркинский участок.

Лолита Белова