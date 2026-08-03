Челябинцы смогут прожить на накопления более четырех месяцев

При потере всех источников дохода 12% челябинцев считают, что их накоплений не хватит даже на месяц, 19% — на один-два месяца, еще 16% — от трех до шести, 9% — от полугода до года. Почти каждый десятый респондент (7%) уверен, что сможет жить на сбережения больше года. Средний же запас финансовой прочности горожан, по их собственным оценкам, составил 4,4 месяца, следует из опроса сервиса SuperJob.

Более трети (69%) экономически активных челябинцев следят за своими доходами и расходами: 53% — примерно, 16% — строго. Доля тех, кто не ведет учет своих финансов, составляет 31%. Будущие доходы и расходы просчитывают 68% опрошенных. Почти половина (45%) ограничиваются сроком до полугода, 14% — от полугода до года, 9% строят планы более чем на год вперед. Челябинцы с доходом до 100 тыс. руб. чаще ведут строгий учет, чем те, кто зарабатывает больше.

Виталина Ярховска