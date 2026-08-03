Премьер-министра попросили ускорить строительство перинатального центра на Алтае

Глава Республики Алтай Андрей Турчак попросил российского премьер-министра Михаила Мишустина перенести финансовую поддержку строительства Республиканского перинатального центра с 2029 года на 2027-й. Стенограмма рабочей встречи, состоявшейся в Горно-Алтайске, размещена на сайте федерального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В ходе работы над проектом стоимость центра с оборудованием была снижена с 9,5 млрд до 5 млрд руб. «Снижения стоимости этого проекта мы достигли за счет размещения перинатального центра на базе Республиканской клинической больницы. Уже в больнице есть тяжелое оборудование, поэтому мы его для перинатального центра не закупаем»,— пояснил господин Турчак. По его словам, земельный участок, на котором ранее планировалось построить центр, передается инвестору под строительство многоквартирного дома с обязательным выделением квартир для медиков.

Площадь Республиканского перинатального центра составит 10 тыс. кв. м, в нем предусмотрено 75 коек.

«Сейчас прямо проведем совещание»,— отреагировал на предложение господин Мишустин.

Валерий Лавский