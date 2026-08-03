В Екатеринбурге будут судить скрывшегося от следствия после убийства в 1993 году

Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело 54-летнего жителя, обвиняемого в умышленном убийстве с целью сокрытия кражи, совершенном в декабре 1993 года, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Следствие установило, что ночью 15 декабря 1993 года обвиняемый нанес ножевое ранение и избил мужчину в квартире на улице Бебеля. Причиной стало то, что пострадавший собирался сообщить о совершенной обвиняемым краже. Затем он перенес потерпевшего к зданию на улице Отдыха, где продолжил избиения и порезал шею, в результате чего тот скончался. После убийства фигурант скрылся в ближнем зарубежье и был объявлен в 1993 году в федеральный розыск.

В мае 2026 года он приехал в Россию на заработки и был задержан при пересечении границы в аэропорту Новосибирска полицейскими из Екатеринбурга, которые для этого ездили в служебную командировку. «Примечательно, что в 2014 году мужчина поменял свои имя и фамилию, но это не помогло уйти от привлечения к уголовной ответственности. В дальнейшем подозреваемый был передан нашим коллегам из Следственного комитета»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе следствия были допрошены свидетели, истребован характеризующий материал, назначены и проведены экспертизы. По результатам судебной психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий. Его будут судить по п. «е» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство с целью скрыть другое преступление), так как УК РФ на тот момент еще не был принят.

Ирина Пичурина