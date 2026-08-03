Назначен временный глава администрации Советского района Челябинска
Исполняющим обязанности главы администрации Советского района Челябинска назначен Евгений Петров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Евгению Петрову 49 лет. Трудовую деятельность начал в 1992 году, пройдя путь от стажера до инженера производственных предприятий. В администрации Советского района начал работать в ноябре 2000 года специалистом отдела коммунального хозяйства. В 2006-м стал начальником отдела благоустройства и землепользования. С марта 2011 года замещает должность заместителя главы администрации района.
Районом с 2018 года руководил Владислав Макаров.