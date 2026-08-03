«Вертекс» продала Dr. Reddy’s права на три гинекологических препарата

Российская «дочка» индийской фармкомпании Dr. Reddy’s получила от «Вертекса» права на три гинекологических препарата. Об этом “Ъ” сообщили стороны сделки.

«Вертекс», согласно условиям соглашения, продолжит производить эти препараты, но уже в качестве контрактной площадки, а Dr. Reddy’s получит права на препараты в России и возможность расширить их на страны СНГ. Сумму сделки стороны не раскрыли. Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов оценивает портфель препаратов в 550–610 млн руб.

АО «Вертекс» основано в Санкт-Петербурге в 1999 году. Компанию создали владельцы холдинга «Генезис» Алексей Хромов и Владимир Григориади, до этого развивавшие аптечную сеть «Первая помощь» и фармдистрибуцию. В 2008 году партнеры погибли с разницей в несколько месяцев. Сейчас АО «Вертекс», по данным СПАРК, контролирует кипрская Raoth Holdings Limited. Как писал «Деловой Петербург» в 2021 году, 25% структуры принадлежали Марии Борисовой и Петру Хромову. Сейчас в портфеле «Вертекса» 430 наименований лекарств, бренды БАДов и косметики. В 2025 году выручка компании выросла на 14% год к году, до 24,9 млрд руб.

Dr. Reddy’s основана в Индии в 1984 году. Специализируется в основном на создании дженериков и биоаналоговых препаратов. Российское юрлицо ООО «Др. Редди’с Лабораторис» по итогам 2025 года нарастило выручку на 15,8%, до 35 млрд руб., чистую прибыль — на 16%, до 688,3 млн руб.

Подробнее — в материале «Оригинальное решение».