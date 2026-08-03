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В Лебяжьевском округе завели дело после гибели двух пассажиров в аварии

После вылета автомобиля в кювет в Лебяжьевском округе погибли две пассажирки машины, еще одна девушка, находившаяся в машине, получила травмы. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц). Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 1 августа 18-летний водитель Mitsubishi Lancer двигался со стороны села Прилогино к селу Арлагуль на высокой скорости. Он не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся. В результате аварии пассажирки 19 и 20 лет погибли на месте. Еще одну девушку 17 лет, находившуюся в салоне, госпитализировали с травмами. Сам водитель не пострадал.

Установлено, что молодой человек не имеет прав. Он проходил обучение в автошколе, однако водительское удостоверение еще не получил. Ключи от автомобиля юноша взял тайно, без ведома владельца. Кроме этого, никто из участников поездки не был пристегнут.

Виталина Ярховска

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