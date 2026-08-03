В МВД рассказали, какие данные опасно публиковать в соцсетях

В социальных сетях не стоит публиковать личную информацию о месте учебы и работы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД. В ведомстве призвали не афишировать адрес проживания, а также сведения о семье и близких.

В МВД пояснили, что воздержаться от публикации упомянутой информации нужно из-за вербовщиков, которые выстраивают портрет жертвы, опираясь на соцсети. Россиян призвали не делиться своими взглядами в открытых чатах и игнорировать «вопросы личного характера» от незнакомцев. МВД также рекомендует проверять, кто владеет профилем собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта.

В июле Минцифры заявило о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Ведомство анонсировало дополнительные меры, которые призваны блокировать активность мошенников. В частности, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные.