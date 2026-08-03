Челябинская область улучшила позиции в рейтинге регионов по качеству дорог

Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, среди всех дорог Челябинской области в конце 2025 года составила 84,6%. По этому показателю субъект занял второе место среди субъектов страны в рейтинге «РИА Новости».

За год доля увеличилась на 0,4%. На конец 2024-го регион занимал третье место в списке, выше находились только Москва и Ханты-Мансийский автономный округ. Лидером нового рейтинга также стала столица с традиционными 100% дорог, отвечающих требованиям. На третьей позиции расположилась Республика Ингушетия (84,2%).

Виталина Ярховска