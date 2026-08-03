Оставлен в силе приговор жителю Иркутска, шпионившему на разведку Украины

Коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции (Новосибирск) подтвердила законность приговора жителю Иркутска по делу о шпионаже на разведку Украины. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Приговор по этому делу Иркутский областной суд вынес 15 апреля 2026 года. Жителя областного центра он признал виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненный срок) и назначил 13 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. руб. и ограничением свободы на один год.

По версии следствия, иркутянин совершил государственную измену в форме шпионажа. В июле 2024 года он по переписке в интернете установил сотрудничество с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По его заданию за денежное вознаграждение в 7 тыс. руб. обвиняемый собрал и передал сведения об одной из войсковых частей в Иркутской области, которые могут быть использованы против безопасности РФ.

Илья Николаев